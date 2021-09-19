Венедиктов выиграл десять тысяч рублей в розыгрыше на выборах в Госдуму

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше «Миллион призов», дистанционно проголосовав на выборах в Государственную Думу. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Баллы равны десяти тысячам рублей. Их можно потратить на товары и услуги у компаний-партнеров программы или отдать на благотворительность.

Ранее обладателем выигрыша стал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Электронное голосование проходит в период с 17 по 19 сентября. Жители Москвы выбирают депутатов Государственной Думы, а в двух округах еще и Мосгордумы (№19 — район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского), а также муниципальных депутатов в районе Щукино.