В России завершились трехдневные выборы

Выборы во всех регионах России завершились. Последними в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве) закрылись участки для голосования в Калининградской области. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает ТАСС.

В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

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В России выбирали 39 парламентов и 11 губернаторов

Одновременно с выборами в Госдуму в 39 регионах определяли новые составы законодательных собраний, а в девяти регионах прошли прямые выборы губернаторов. Еще в двух субъектах Федерации руководителей избрали голосованием членов парламента.

По состоянию на 21:00 на губернаторских выборах в Хабаровском крае лидером избирательной гонки является врио главы региона Михаил Дегтярев, который набирает более 57 процентов голосов.

На выборах главы Тувы с 97,82 процента голосов лидирует врио главы региона Владислав Ховалыг.

В двух регионах губернаторов выбирали депутаты законодательного собрания. В итоге главой Северной Осетии стал Сергей Меняйло, а Рашида Темрезова переизбрали руководителем Карачаево-Черкесии.

Где в России выбирают губернаторов? Прямые выборы: 1. Республика Мордовия 2. Республика Тыва 3. Чеченская Республика 4. Хабаровский край 5. Белгородская область 6. Пензенская область 7. Тверская область 8. Тульская область 9. Ульяновская область Голосование в парламенте: 1. Республика Северная Осетия — Алания 2. Карачаево-Черкесская Республика

Явка на выборах превысила 45 процентов

По данным на 18:00 по московскому времени, явка на выборах в Государственную Думу составила 45,15 процента, сообщила Элла Памфилова.

Также еще до закрытия избирательных участков сообщалось, что явка избирателей в ходе онлайн-голосования на выборах в Москве достигла рекордного значения — 93,3 процента.

В ЦИК рассказали о нарушениях в ходе выборов

По данным ЦИК, на выборах в Государственную Думу по ряду причин признаны недействительными 8539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах, сообщает РИА Новости.

Элла Памфилова рассказала о 12 фактах вброса бюллетеней в восьми российских регионах. Они были зафиксированы, в частности, в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Во всех случаях бюллетени были признаны недействительными.

Кроме того, в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях председателей участковых комиссий, где были зафиксированы факты вброса, освободили от должности. А в Ставропольском крае после нарушения, которое произошло на участке в Пятигорске, уволили председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Песков и Венедиктов стали победителями акции среди участников онлайн-голосования

Представитель Кремля Дмитрий Песков и председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов стали победителями акции «Миллион призов», которая проводилась среди участников дистанционного голосования.

Разыгрывались, в частности, призы в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов, а также однокомнатные квартиры в Москве и автомобили. Выигранные баллы можно потратить на приобретение товаров и услуг у компаний-партнеров программы либо отдать на благотворительность. Как выяснилось, последний вариант выбрали Песков и Венедиктов.

«Созвонился с Песковым. Мы направим баллы, деньги на благотворительность», — рассказал Венедиктов.