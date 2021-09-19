В Северной Осетии избрали главу республики

В парламенте Северной Осетии почти единогласно решили назначить на должность главы республики Сергея Меняйло. Ранее он занимал пост врио главы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя счетной комиссии парламента Северной Осетии Юрия Габараева.

Участие в тайном голосовании приняли 59 человек. По его словам, за Меняйло отдали свой голос 57 депутатов парламента.

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Габараев также отметил, что среди кандидатов также числились председатель регионального комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям Валерий Баликоев и еще один член парламента — Медея Элдзарова. По итогам голосования Баликоев имеет два голоса, а Элдзарова — девять.

В рамках Единого дня голосования в Северной Осетии-Алании также проходят непрямые выборы главы региона. В апреле президент России Владимир Путин принял решение об отставке Вячеслава Битарова, занимавшего тогда пост главы Северной Осетии. На его место был временно назначен Меняйло.

Ранее депутаты парламента Карачаево-Черкесии вновь единогласно переизбрали на должность главы республики члена партии «Единая Россия» Рашида Темрезова. В тайном голосовании с использованием бюллетеней приняли участие 48 из 50 депутатов.