В Кривом Роге выбрали временного мэра

После гибели Константина Павлова временно исполняющим обязанности мэра Кривого Рога стал Юрий Вилкул, который занимал пост градоначальника с 2010 по 2020 годы. Об этом сообщает местное издание «Первый Криворожский».

По данным источника, нового временного главу города выбрали во время заседания сессии горсовета путем тайного голосования. Отмечается, что в голосовании не принимали участия депутаты от президентской партии «Слуга народа». Они покинули зал заседания сразу после того, как секретарь городского совета Александр Котляр, фактически исполнявший функции мэра, отказался от своей должности из-за обвинений в причастности к убийству Павлова ради личной выгоды.

25 августа в деле о смерти Павлова появились новые подробности. Его супруга рассказала, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся почему-то подходить к окнам дома.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает версию доведения мэра Кривого Рога до самоубийства. Предполагается, что причиной случившегося могли стать махинации с тендерами, которые контролировались бывшим мэром города Юрием Вилкулом и его сыном Александром.

15 августа тело Константина Павлова было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, президент Владимир Зеленский взял его под личный контроль. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.