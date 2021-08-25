Перед смертью мэра Кривого Рога над его домом заметили дроны

Жена мэра Кривого Рога сказала, что за месяц до его смерти над домом начали летать дроны

Перед смертью мэра Кривого Рога Константина Павлова, найденного застреленным 15 августа, над его домом заметили дроны. Об этом рассказал адвокат семьи Павлова Дмитрий Манелюк, передает УНИАН.

«От жены погибшего Константина Юрьевича мне стало известно, что в течение последнего месяца над их домом летали квадрокоптеры. А последнюю неделю перед смертью Константин Юрьевич очень боялся почему-то подходить к окнам дома. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже», — сказал Манелюк.

Павлов стал мэром в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». После смерти чиновника появилось видео из его дома. На кадрах он ходит один с оружием в руках.

МВД Украины назвало три версии произошедшего: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.