Смерть мэра Кривого Рога связали с проверками в городской администрации

Гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова могла быть связана с регулярными проверками департаментов городской администрации со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на свой источник в мэрии Кривого Рога.

По его словам, с июня в администрации регулярно проходили различные аудиторские экспертизы финансовой документации мэрии. «Стараются всеми силами, всех уже подключили. Было ощущение, что готовится почва для того, чтоб заставить Константина Павлова уйти», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает версию доведения мэра Кривого Рога до самоубийства. Предполагается, что причиной случившегося могли стать махинации с тендерами, которые контролировались бывшим мэром города Юрием Вилкулом и его сыном Александром.

Отмечается также, что после гибели Павлова полицейские пришли в мэрию с обыском, но в кабинет мэра их отказались пускать без решения суда. Когда силовикам удалось попасть внутрь, они не обнаружили там ни компьютеров, ни документов.

15 августа тело Константина Павлова было найдено на веранде загородного дома, рядом лежало ружье. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, президент Владимир Зеленский взял его под личный контроль. Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием.

