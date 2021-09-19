Рашид Темрезов вновь стал главой Карачаево-Черкесии

Депутаты народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесии вновь единогласно переизбрали на должность главы республики Рашида Темрезова. Об этом сообщает РИА Новости.

В тайном голосовании с использованием бюллетеней приняли участие 48 из 50 депутатов. Среди кандидатов на пост главы республики были депутаты парламента Олег Жедяев, Ренат Акбаев и нынешний глава Карачаево-Черкесии Темрезов.

«Акбаев — голосов не подано, Жедяев — голосов не подано, Темрезов — 48. Главой Карачаево-Черкесии избран Рашид Темрезов», — заявил председатель парламента Александр Иванов.

Согласно закону, прямые выборы главы Карачаево-Черкесии не проводятся. Вместо этого его избирают депутаты регионального парламента из числа кандидатов, внесенных президентом по представлению политических партий.