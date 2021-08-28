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Путин представил кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии

Президент России Владмир Путин представил кандидатов на пост главы Карачаево-Черкесии
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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на пост главы Карачаево-Черкесской республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента региона.

В числе кандидатов — два депутата парламента республики: глава Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ Ренат Акбаев и депутат Олег Жедяев, а также действующий глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Согласно закону, прямые выборы главы Карачаево-Черкесии не проводятся, вместо этого его избирают депутаты регионального парламента из числа кандидатур, внесенных президентом по представлению политических партий.

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