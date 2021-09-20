Дмитрий Медведев отсутствовал в штабе «Единой России» из-за болезни

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак объявил, что заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии Дмитрий Медведев не приедет в штаб ЕР после окончания трехдневных выборов в стране, сообщает РИА Новости.
Нарушил традицию
Турчак объяснил, что Медведев отсутствовал в центральном офисе партии в Москве на Кутузовском проспекте, 39 из-за болезни. У него наблюдается «сильный кашель», поэтому он не поучаствовал в запланированном на 21:00 мероприятии.
Традиционно Медведев после окончания Единых дней голосования приезжает в штаб «Единой России» и подводит предварительные итоги кампании. Он также общается по видеосвязи с представители региональных отделений ЕР, которые рассказывают ему о ходе голосования, подсчете голосов и предварительных результатах. Отсутствие Медведева в штабе стало первым с момента появления мероприятий такого формата.
Журналисты уточнили у Турчака, чем заболел Медведев. Они предположили, что сильный кашель может быть симптомом COVID-19, и спросили у него, не заразился ли председатель партии коронавирусом.
Кто еще отсутствовал в штабе партии после выборов?
В штаб «Единой России» также не приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Предполагается, что два из пяти лидеров списка партии с общественниками и регионами не смогли прибыть в офис из-за занятости на своей основной работе.
«Я полагаю, что много работы, связанной с Афганистаном, ООН и так далее», — предположил источник РИА Новости. Другой информатор добавил, что «скорее всего, это связано с их основными задачами». В итоге в видео-конференц-связи поучаствовали только трое: уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, глава «Сириуса» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Предварительные итоги голосования
Согласно данным ЦИК на 3:35 по Москве, «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки почти половины протоколов. Второе место занимает КПРФ с результатом в 21,58 процента, на третьем находится ЛДПР с 8,16 процента.
Глава думской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что по итогам выборов она изменится почти наполовину. «Придут новые депутаты, которые никогда не избирались, они придут впервые», — подчеркнул он.
Турчак поблагодарил всех избирателей, отдавших свои голоса за «Единую Россию». Он также выразил признательность за работу региональным штабам партии, волонтерам, кандидатам и губернаторам, возглавившим списки партии на выборах, сообщается на сайте ЕР.
Трехдневные выборы завершились в России 19 сентября. Последними в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому) прекратили работу избирательные участки в Калининградской области. В рамках Единого дня голосования в стране состоялись одни федеральные выборы — россияне выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.
Вместе с выборами в Госдуму в 39 регионах прошли выборы составов законодательных собраний, а в девяти регионах состоялись прямые выборы губернаторов. Еще в двух субъектах России руководителей назначали голосованием членов парламента.