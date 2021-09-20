Дмитрий Медведев отсутствовал в штабе «Единой России» из-за болезни

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» (ЕР) Андрей Турчак объявил, что заместитель председателя Совета безопасности России и председатель партии Дмитрий Медведев не приедет в штаб ЕР после окончания трехдневных выборов в стране, сообщает РИА Новости.

Нарушил традицию

Турчак объяснил, что Медведев отсутствовал в центральном офисе партии в Москве на Кутузовском проспекте, 39 из-за болезни. У него наблюдается «сильный кашель», поэтому он не поучаствовал в запланированном на 21:00 мероприятии.

Традиционно Медведев после окончания Единых дней голосования приезжает в штаб «Единой России» и подводит предварительные итоги кампании. Он также общается по видеосвязи с представители региональных отделений ЕР, которые рассказывают ему о ходе голосования, подсчете голосов и предварительных результатах. Отсутствие Медведева в штабе стало первым с момента появления мероприятий такого формата.

Журналисты уточнили у Турчака, чем заболел Медведев. Они предположили, что сильный кашель может быть симптомом COVID-19, и спросили у него, не заразился ли председатель партии коронавирусом.

Я же сказал, что он приболел, просто сильный кашель. Надеюсь, что он скоро поправится Андрей Турчак Фото: Пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Кто еще отсутствовал в штабе партии после выборов?

В штаб «Единой России» также не приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Предполагается, что два из пяти лидеров списка партии с общественниками и регионами не смогли прибыть в офис из-за занятости на своей основной работе.

«Я полагаю, что много работы, связанной с Афганистаном, ООН и так далее», — предположил источник РИА Новости. Другой информатор добавил, что «скорее всего, это связано с их основными задачами». В итоге в видео-конференц-связи поучаствовали только трое: уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, глава «Сириуса» Елена Шмелева и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Предварительные итоги голосования

Согласно данным ЦИК на 3:35 по Москве, «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму после обработки почти половины протоколов. Второе место занимает КПРФ с результатом в 21,58 процента, на третьем находится ЛДПР с 8,16 процента.

45,71 процента набрала «Единая Россия» после обработки 45,01 процента протоколов

Глава думской фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что по итогам выборов она изменится почти наполовину. «Придут новые депутаты, которые никогда не избирались, они придут впервые», — подчеркнул он.

Турчак поблагодарил всех избирателей, отдавших свои голоса за «Единую Россию». Он также выразил признательность за работу региональным штабам партии, волонтерам, кандидатам и губернаторам, возглавившим списки партии на выборах, сообщается на сайте ЕР.

Позвольте поздравить мне всех вас с чистой и честной победой. Дмитрий Медведев просил передать слова благодарности всем, кто внес свой вклад в наш общий результат. От себя лично и Центрального избирательного штаба благодарю всех избирателей, кто пришел на участки, дистанционно, кто отдал голоса за «Единую Россию» Андрей Турчак Фото: Пресс-служба Совета Федерации России / РИА Новости

Трехдневные выборы завершились в России 19 сентября. Последними в 20:00 по местному времени (21:00 по московскому) прекратили работу избирательные участки в Калининградской области. В рамках Единого дня голосования в стране состоялись одни федеральные выборы — россияне выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

Вместе с выборами в Госдуму в 39 регионах прошли выборы составов законодательных собраний, а в девяти регионах состоялись прямые выборы губернаторов. Еще в двух субъектах России руководителей назначали голосованием членов парламента.

