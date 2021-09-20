ЦИК показал результаты выборов в Госдуму после обработки 40 процентов протоколов

ЦИК: после обработки 40 процентов протоколов на выборах лидируют «ЕР», КПРФ и ЛДПР

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) показала результаты голосования на выборах в Госдуму после обработки 40 процентов протоколов. Об этом сообщает ТАСС.

Партия «Единая Россия» (ЕР) по результатам обработки 40 процентов протоколов набрала 45,55 процента, КПРФ — 21,66 процента, ЛДПР — 8,22 процента. Далее идет «Справедливая Россия — За правду» с 7,57 процента голосов.

Ранее посольство Китая в России заявило, что китайские дипломаты, работавшие наблюдателями на выборах в Госдуму, восхитились ими и дали высокую оценку. Также в сообщении ведомства отмечается, что организация выборов была профессиональна и последовательна.

В этом году выборы прошли 17, 18 и 19 сентября. Избирают депутатов Госдумы, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.