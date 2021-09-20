В Госдуме рассказали о давлении Запада на голосовавших на выборах россиян

Глава Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что западные СМИ развернули пропагандистскую кампанию по дискредитации выборов в России. Кроме того, западные корпорации активно давили на россиян с целью повлиять на результаты волеизъявления россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

«Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампанию по дискредитации избирательной системы в нашей стране», — говорится в сообщении. По его словам, наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии. Кроме того он отметил, что число публикуемых фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования.

Также Пискарев рассказал, какое давление на россиян оказывали западные корпорации и НПО. По его словам, это была спланированная кампания по распространению «подсказок» и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования.

По мнению депутата, ряд иностранных НПО в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала наказать всех организаторов нарушений на выборах в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что ЦИК прогнозировала подобную ситуацию, поэтому принимала все возможные меры.