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Памфилова призвала наказать организаторов нарушений на выборах

Глава ЦИК Памфилова: организаторы нарушений на выборах в Петербурге должны быть наказаны
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Элла Памфилова
Элла Памфилова
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала наказать всех организаторов нарушений на выборах в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что ЦИК прогнозировала подобную ситуацию, поэтому принимала все возможные меры, передает РИА Новости.

Памфилова отметила, что комиссия пыталась «оздоровить» ситуацию в городе, всю систему, в том числе ставили неуд работе городской избирательной комиссии и делали все возможное в рамках компетенции с 2019 года. Однако «косметические меры» в виде выражения недоверия тому или иному председателю комиссии ничего не решили.

Петербург лидирует по числу атак

Санкт-Петебург лидирует по числу фейковых атак на выборах в Госдуму, об этом заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

Атаки на системы онлайн-голосования

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что на системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, в частности сайт ЦИК, было совершено 19 атак за три дня.

19
атак
за три дня было совершено на системы электронного голосования

Осеевский указал, что некоторые были очень короткими, по несколько минут, а самая масштабная произошла 18 сентября и продлилась пять часов 32 минуты. Он уточнил, что в таких участвовали устройства из таких стран, как Индия, Индонезия, Бразилия, Украина, Иран, Таиланд, Бангладеш, Китай, Россия, Соединенные Штаты, Германия, Вьетнам, Литва и многие другие.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что 50 процентов атак были произведены с с IP-адресов, зарегистрированных в США, 25 — в Германии, далее происходил разброс, некоторые были зафиксированы в том числе в Северной Корее, но совсем немного.

Министр уточнил, что технических проблем при проведении электронного голосования в шести регионах России не было, хотя атаки производились ежедневно.

Ранее стало известно, что итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве превысила 96 процентов. Дистанционное электронное голосование стартовало в столице в 08:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября.

Реакция в России

Член ЦИК Игорь Борисов отметил, что в дни выборов увеличился поток негативной информации в западных СМИ, были скоординированы направления информационных атак. Он уточнил, что в России только вводится направление по противодействию вмешательства в выборы, и по результатам мониторинга удалось обнаружить признаки искусственного распространения информации, которая способствует формированию негативного образа избирательного процесса.

Член временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Александр Башкин в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии назвал цели запущенной Западом кампании по дискредитации выборов в России. По его мнению, она направлена против суверенитета государства.

Сенатор подчеркнул, что ее организаторы моделируют условия, чтобы не признать итога голосования, что «автоматически ведет к непризнанию избранной власти», в первую очередь парламента.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко добавила, что Россия будет обращаться к тем странам, с территории которых шли кибератаки на территорию России. Она не исключила возможное введение санкций против этих государств.

Ранее в МВД сообщили, что не зафиксировали серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты Единого дня голосования. Как заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов ведомства Михаил Давыдов, с момента начала голосования поступило свыше 750 обращений, связанных с проведением выборов.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

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