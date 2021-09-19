Памфилова призвала наказать организаторов нарушений на выборах

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала наказать всех организаторов нарушений на выборах в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что ЦИК прогнозировала подобную ситуацию, поэтому принимала все возможные меры, передает РИА Новости.
Памфилова отметила, что комиссия пыталась «оздоровить» ситуацию в городе, всю систему, в том числе ставили неуд работе городской избирательной комиссии и делали все возможное в рамках компетенции с 2019 года. Однако «косметические меры» в виде выражения недоверия тому или иному председателю комиссии ничего не решили.
Петербург лидирует по числу атак
Санкт-Петебург лидирует по числу фейковых атак на выборах в Госдуму, об этом заявил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич.
Атаки на системы онлайн-голосования
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что на системы онлайн-голосования и связанные с выборами порталы, в частности сайт ЦИК, было совершено 19 атак за три дня.
Осеевский указал, что некоторые были очень короткими, по несколько минут, а самая масштабная произошла 18 сентября и продлилась пять часов 32 минуты. Он уточнил, что в таких участвовали устройства из таких стран, как Индия, Индонезия, Бразилия, Украина, Иран, Таиланд, Бангладеш, Китай, Россия, Соединенные Штаты, Германия, Вьетнам, Литва и многие другие.
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что 50 процентов атак были произведены с с IP-адресов, зарегистрированных в США, 25 — в Германии, далее происходил разброс, некоторые были зафиксированы в том числе в Северной Корее, но совсем немного.
Министр уточнил, что технических проблем при проведении электронного голосования в шести регионах России не было, хотя атаки производились ежедневно.
Ранее стало известно, что итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве превысила 96 процентов. Дистанционное электронное голосование стартовало в столице в 08:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября.
Реакция в России
Член ЦИК Игорь Борисов отметил, что в дни выборов увеличился поток негативной информации в западных СМИ, были скоординированы направления информационных атак. Он уточнил, что в России только вводится направление по противодействию вмешательства в выборы, и по результатам мониторинга удалось обнаружить признаки искусственного распространения информации, которая способствует формированию негативного образа избирательного процесса.
Член временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Александр Башкин в ходе брифинга Центральной избирательной комиссии назвал цели запущенной Западом кампании по дискредитации выборов в России. По его мнению, она направлена против суверенитета государства.
Сенатор подчеркнул, что ее организаторы моделируют условия, чтобы не признать итога голосования, что «автоматически ведет к непризнанию избранной власти», в первую очередь парламента.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко добавила, что Россия будет обращаться к тем странам, с территории которых шли кибератаки на территорию России. Она не исключила возможное введение санкций против этих государств.
Ранее в МВД сообщили, что не зафиксировали серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты Единого дня голосования. Как заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов ведомства Михаил Давыдов, с момента начала голосования поступило свыше 750 обращений, связанных с проведением выборов.
Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.