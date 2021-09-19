Сардана Авксентьева оценила результаты партии «Новые люди» на выборах

Авксентьева: «Новые люди» показали впечатляющий успех за счет новых стандартов и политики

Бывший мэр Якутска, а ныне советник лидера партии «Новые люди» Сардана Авксентьева оценила результаты политической силы на выборах в Госдуму. Она отметила в эфире телеканала «Россия 24», что успех обусловлен новыми стандартами и политикой, передает РИА Новости.

Экс-мэр добавила, что «Новые люди» абсолютно отвечают требованиям, запросам и ожиданиям людей, поэтому новобранцы выборной кампании и партия, которая впервые участвует в избирательной кампании федерального уровня продемонстрировала впечатляющий итог.

«Это современные стандарты общения, поэтому вы сейчас наблюдаете новую политику, новые стандарты взаимодействия власти и общества», — подчеркнула Авксентьева.

Ранее политолог Александр Коньков оценил шансы партии «Новые люди» попасть в Госдуму. Он отметил, что они имеет реальные основания пройти, несмотря на небольшой недобор голосов и назвал политическую силу главной интригой этих выборов. По данным exit poll компании ИНСОМАР, политическая сила набрала 4,7 процента голосов, по данным ЦИК по итогам обработки 9,08 процента протоколов результат оказался 7,88 процента.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

