Жириновский оценил работу ЛДПР на выборах

Лидер ЛДПР Жириновский о работе партии на выборах: сделали все «на 120 процентов»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал первые данные ЦИК по результатам выборов в Госдуму. По его словам, партия сделала все «на 120 процентов», передает ТАСС.

«В целом сделали больше, чем когда-либо. <...> То, что должна делать политическая партия, мы сделали на 120 процентов. В принципе неплохо все прошло, нас не в чем обвинять», — подчеркнул он.

Жириновский напомнил, что активисты и члены ЛДПР на 15 автобусах объехали все регионы России, чтобы провести предвыборную агитацию. Кроме того, он высоко оценил результат Михаила Дегтярева, который предварительно стал лидером на выборах губернатора Хабаровского края.

После обработки 14,10 процента протоколов ЛДПР набирает 9,19 процента голосов на выборах в Госдуму, уступая «Единой России» (40,73 процента) и КПРФ (24,02 процента).

Выборы в России проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Последними в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве) закончили работать участки для голосования в Калининградской области. По мнению председателя Совфеда Валентины Матвиенко, выборы в Госдуму были прозрачными и легитимными