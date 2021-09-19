Венедиктов оценил систему дистанционного голосования в Москве

Руководитель московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил, что столичная система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за три дня выдержала все хакерские атаки. Об этом пишет «Интерфакс».

Таким образом, он высоко оценил систему ДЭГ. По его словам, атаки были, однако «их не заметили». Венедиктов подчеркнул, что взлом системы зафиксирован не был, техническая группа получит за это денежную премию.

Ранее появились результаты электронного голосования. Как сообщил заместитель председатели ЦИК Булаев, по итогам дистанционной процедуры в шести регионах лидирует партия «Единая Россия» с результатом 54,25 процента. Результаты опубликованы без учета Москвы.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.