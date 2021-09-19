Глава Минцифры оценил проведение электронного голосования

Глава Минцифры Шадаев: технических проблем при проведении электронного голосования не было

Глава Минцифры Максут Шадаев оценил проведение электронного голосования в шести регионах России. Он объявил на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что технических проблем не было выявлено, передает РИА Новости.

Министр уточнил, что атаки на систему производились ежедневно, однако значимого эффекта они не оказали.

«С точки зрения устойчивости, я считаю, что мы прошли достойно. Проблем технических не было. Те DDoS-атаки, которые были, значимого эффекта не оказали, хотя тренировали нас ежедневно», — подчеркнул Шадаев.

Ранее стало известно, что итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах депутатов в Госдуму восьмого созыва в Москве превысила 96 процентов. Дистанционное электронное голосование стартовало в столице в 08:00 17 сентября и завершилось в 20:00 19 сентября.

Помимо Москвы, онлайн-голосование в этом году проходит в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

В этом году выборы проходят 17, 18 и 19 сентября. Избирают депутатов Госдумы, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.

