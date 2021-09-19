Памфилова призвала Зюганова разобраться с поведением представителей КПРФ

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что готовит обращение к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову в связи с поведением некоторых членов партии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разобраться, кто занимается тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент. Кстати, во всех комиссиях работают представители КПРФ, в том числе они ставят и им подножку», — сказала Памфилова и призвала Зюганова разрешить ситуацию.

Также глава ЦИК процитировала сообщение члена региональной избирательной комиссии, согласно которому представители КПРФ «пошли в информационную атаку» и «заваливают всякими документами».

Ранее, 19 сентября, Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК в ходе голосования. Она объяснила, что половина кибератак производится с территории США, четверть — из Германии, 10 процентов — из России и 5 процентов — из Китая. «Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — констатировала она.