Сенатор оценил идею Памфиловой проводить выборы в дни школьных каникул

В Совете Федерации готовы обсудить идею председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой об установлении в октябре недели каникул в школах для проведения выборов. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас, сообщает в воскресенье, 19 сентября, РИА Новости.

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«Все требует обсуждения и развернутой аргументации. Если Памфилова готова к такому разговору, то в парламенте позицию главы ЦИК выслушают и примут решение с учетом позиции регионов», — сказал глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству.

Ранее председатель Центризбиркома предложила продумать идею об установлении в октябре недели школьных каникул для проведения выборов в этот период. Памфилова отметила, что обсудит инициативу с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, перепись населения в стране проводится в октябре, так как этот месяц считается самым маломобильным, и, если сделать каникулярную неделю в данный период, можно было бы проводить выборы без больших потерь.