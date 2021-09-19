Памфилова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт ЦИК

Сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России в ходе проходящего в эти дни голосования подвергся кибератакам беспрецедентного масштаба. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает в воскресенье, 19 сентября, ТАСС.

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«Это просто катастрофа. У нас такого никогда не было», — констатировала она.

Председатель ЦИК пояснила, что половина кибератак производится с территории США, четверть — из Германии, 10 процентов — из России и 5 процентов — из Китая.

Ранее Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть «пятая колонна», не заинтересованная в выявлении нарушений в ходе выборов. Глава ЦИК потребовала принять меры из-за сообщений о выносе с одного из участков сейфа с бюллетенями. Она назвала данный инцидент «из ряда вон выходящим случаем».