Памфилова прокомментировала случаи вбросов бюллетеней в шести регионах

Подтвердились факты восьми случаев вброса бюллетеней в шести российских регионах. Их прокомментировала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, слова которой приводит ТАСС.

По ее утверждению, вбросы подтвердились в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, в настоящее время полиция продолжает проверки. Кроме того, в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях председателей участковых комиссий, где случились факты вброса, освободили от должности.

Ранее она заявила, что явка на выборах в Госдуму на 10:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября, в третий день голосования, превысила 35 процентов. Она отметила, что наиболее высокий показатель был зафиксирован в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, а самый низкий —- в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

