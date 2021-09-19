Явка на выборах в Госдуму превысила 35 процентов

Явка на выборах в Госдуму на 10:00 по московскому времени 19 сентября, в третий день голосования, превысила 35 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову.

По ее словам, явка составила 35,69 процента. Самый высокий показатель — в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, а самый низкий —- в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

18 сентября явка составила 31,51 процента.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.