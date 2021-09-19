Памфилова порассуждала о «пятой колонне» в избиркоме Петербурга

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть «пятая колонна», не заинтересованная в выявлении нарушений в ходе выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Она выразила надежду, что комиссия города будет эффективнее контролировать ситуацию, чтобы таких случаев больше не произошло.

Комментируя то, что происходит в Санкт-Петербурге, глава ЦИК потребовала принять меры из-за сообщений о выносе с одного из участков сейфа с бюллетенями. Памфилова назвала данный инцидент «из ряда вон выходящим случаем». По ее словам, это необходимо документально оформить с представителями полиции. Кроме того, городская избирательная комиссия должна принять все меры, вплоть до увольнения председателя ТИК, уточнила она.

Ранее Памфилова заявила, что вбросами на выборах в этом году пытаются назвать «элементарное голосование» людей, получающих в некоторых регионах до девяти бюллетеней. Она провела соответствующий эксперимент, предложив журналистам попробовать опустить в установленный ящик одновременно несколько бюллетеней по голосованию на разных выборах.