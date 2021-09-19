Памфилова провела эксперимент по «вбросу» бюллетеней

Вбросами на выборах в 2021 году пытаются назвать «элементарное голосование» людей, получающих в некоторых российских регионах до девяти бюллетеней. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова провела соответствующий эксперимент, сообщает РБК.

По ее словам, накануне она увидела выступление главы штаба одной из партий, «у которой очень мало наблюдателей». Политик «буквально в такой экзальтированной истерике» рассказывал о зафиксированном вбросе бюллетеней, уточнила Памфилова.

«Мы стали смотреть, жалоб нет, очень мало <...> Потом я вспомнила, как вчера я ходила голосовать», — отметила глава ЦИК. Она рассказала, на избирательном участке в Московской области ей выдали четыре бюллетеня длиной 60 сантиметров каждый. Она их сложила, однако главе ЦИК не удалось опустить их в урну вместе.

Памфилова предложила журналистам, которые присутствовали в информцентре, попробовать опустить в установленный там ящик одновременно несколько бюллетеней по голосованию на разных выборах. Это получилось не сразу, и она отметила, что «это расценивалось как вброс».

Ранее глава ЦИК подтвердила факты восьми случаев вброса бюллетеней в шести российских регионах. По ее словам, вбросы подтвердились в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, в настоящее время полиция продолжает проверки.

