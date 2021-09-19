Председателя ТИК в Ставропольском крае уволят после нарушения на участке

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова приняла решение об увольнении председателя Территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Ставропольском крае после нарушения, которое произошло на участке в Пятигорске. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что необходимо немедленно уволить председателя, а также передать дела в правоохранительные органы. Кроме того, Памфилова поручила отменить в регионе все результаты выборов за 17 и 18 сентября.

Ранее она заявила, что подтвердились факты восьми случаев вброса бюллетеней в шести российских регионах. Их зафиксировали в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Во всех случаях бюллетени были признаны недействительными, на данный момент полиция продолжает проверки.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.