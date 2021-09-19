Памфилова уволила трех глав участковых комиссий на выборах после факта вбросов

Трое председателей участковых избирательных комиссий (УИК), где был зафиксирован вброс бюллетеней на выборах в Госдуму, освобождены от должностей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее она заявила, что на выборах в Государственную Думу подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести российских регионах, таких как Республика Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области. Так, по ее утверждению, от должностей уже освобождены председатели УИК в Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях.

Кроме того, глава ЦИК приняла решение об увольнении председателя Территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Ставропольском крае после нарушения, которое произошло на участке в Пятигорске. Памфилова поручила отменить в регионе все результаты выборов за 17 и 18 сентября.