Памфилова предложила проводить выборы в период школьных каникул

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова предложила продумать в октябре неделю школьных каникул и проводить выборы в этот период. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что обсудит инициативу с президентом России Владимиром Путиным. По словам председателя ЦИК, перепись населения в стране проводится в октябре, так как месяц считается самым маломобильным. Если сделать каникулярную неделю в октябре, можно было бы проводить выборы без больших потерь, уточнила Памфилова.

Ранее председатель ЦИК заявила, что сайт Центральной избирательной комиссии России в ходе проходящего в эти дни голосования подвергся кибератакам беспрецедентного масштаба. Она подчеркнула, что половина кибератак производится с территории США, четверть — из Германии, 10 процентов — из России и 5 процентов — из Китая.