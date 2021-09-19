Почти 7,5 тысячи бюллетеней на выборах в Госдуму признали недействительными

Памфилова заявила, что почти 7,5 тысячи бюллетеней на выборах в Госдуму недействительны

На выборах в Государственную Думу по ряду причин признали недействительными 7465 бюллетеней. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, почти 7,5 тысячи бюллетеней признаны недействительными на 45 избирательных участках.

Ранее она подтвердила факты восьми случаев вброса бюллетеней в шести российских регионах. Они были зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Во всех случаях бюллетени были признаны недействительными. Кроме того, в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях председателей участковых комиссий, где случились факты вброса, освободили от должности.

Также Элла Памфилова приняла решение об увольнении председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) в Ставропольском крае после нарушения, которое произошло на участке в Пятигорске. Она уточнила, что нужно немедленно передать дела в правоохранительные органы. Кроме того, глава ЦИК поручила отменить в регионе все результаты выборов за 17 и 18 сентября.