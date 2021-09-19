В двух российских регионах завершилось голосование на выборах в Госдуму

В самых восточных российских регионах, на Камчатке и Чукотке, завершилось голосование на выборах депутатов Госдумы, а также региональных парламентов. Об этом сообщили в избирательных комитетах субъектов, пишет ТАСС.

Избирательные участки были закрыты в 20:00 по местному времени (в 11:00 по Москве). В настоящий момент идет подсчет голосов. Уточняется, что на Камчатке явка избирателей на 18:00 местного времени (9:00 по московскому времени) превысила 38 процентов. В свою очередь, явка на выборах в Законодательное собрание Амурской области составила 34,28 процента, на выборы в Госдуму — превысила 35 процентов. По информации забайкальского избиркома, явка на выборах депутатов Государственной Думы составила 32,65 процента.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Госдуму на 10:00 по московскому времени 19 сентября, в третий день голосования, превысила 35 процентов. Наиболее высокий показатель — в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, а самый низкий —- в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.