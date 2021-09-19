Матвиенко назвала причину высокой явки на выборах в России

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко: выборы в Госдуму были прозрачными и легитимными

Выборы в Госдуму России были абсолютно прозрачными, легитимными и открытыми, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».

По ее словам, выборы показали состоятельность российского избирательного законодательства. Матвиенко назвала причины высокой явки. По ее словам, это новации в законодательстве, а также возможность голосования в течение трех дней. «Прошедшая кампания доказала дееспособность федерального законодательства о выборах», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, серьезных нарушений, которые могли бы помешать россиянам сделать свой выбор, не зафиксировано.

Как отметила председатель Совета Федерации, были зарегистрированы кибератаки из-за рубежа. Она не исключила, что после проверки против организаторов атак будут предприняты меры и анонсировала возможность принятия санкций.

Ранее стало известно, что в десяти российских регионах видеокамеры на избирательных участках сняли вбросы бюллетеней. В одном из случаев урну пытались спрятать от видеонаблюдения спиной, шариками и картоном.