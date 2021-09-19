В десяти российских регионах камеры засняли вброс бюллетеней на выборах

В десяти российских регионах на выборах были зафиксированы вбросы бюллетеней, нарушения зарегистрировали камеры видеонаблюдения, заявил член Совета по правам человека Александр Брод, пишет РИА Новости.

По его словам, случаев может быть больше, часть нарушений засняли камеры. «Было видеонаблюдение, фиксация этого, подключились наблюдатели. От камеры ничего не скроешь», — подтвердил он. Как отметил эксперт, в одном из случаев наблюдатели заметили, как урну пытались спрятать от видеонаблюдения спиной, шариками и картоном.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала о восьми нарушениях в шести регионах. Они были зафиксированы в Республике Адыгея, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. После этого уволили троих председателей участковых избирательных комиссий.

