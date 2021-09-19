Опубликованы результаты экзитпола на выборы в Госдуму

Компания «Инсомар» опубликовала первые данные экзитпола на выборы в Госдуму, пишет ТАСС.

Согласно предварительным данным, «Единая Россия» набирает на выборах по партийному списку 45,2 процента голосов избирателей, также необходимый пятипроцентный проходной барьер преодолевают действующие парламентские партии — КПРФ (21 процент), ЛДПР (8,7 процента) и «Справедливая Россия» (7,9 процента).

Раннее данные ЦИК показали, что «Единая Россия» набрала 38,57 процента голосов. На втором месте — партия КПРФ с 25,17 процента голосами. Тройку лидеров замкнула ЛДПР, получив 9,60 процента голосов. У партии «Новые люди» 7,90 процента голосов, а у «Справедливой России» — 6,67 процента.

В 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.