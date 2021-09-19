Политолог назвал партию «Новые люди» главной интригой выборов в Госдуму

Политолог Александр Коньков оценил шансы партии «Новые люди» попасть в Госдуму. Он отметил, что они имеет реальные основания пройти, несмотря на небольшой недобор голосов, передает РИА Новости.

По данным exit poll компании ИНСОМАР, политическая сила набрала 4,7 процента голосов, по данным ЦИК по итогам обработки 9,08 процента протоколов результат оказался 7,88 процента.

«Сейчас они пока чуть-чуть не добирают, но у них есть реальные шансы оказаться в Госдуме. "Новые люди" — одна из главных интриг этих выборов», — сказал Коньков.

Политолог добавил, что пока неясно, кто окажется на третьем месте, ЛДПР или «Справедливая Россия», но тем не менее, все четыре парламентские партии могут быть довольны своими результатами.

Коллега Конькова Евгений Минченко полагает, что «Единая Россия» показала даже лучший результат, чем планировалось, и сохранила бы свое конституционное большинство в Госдуме даже набрав 40-50 процентов голосов.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

