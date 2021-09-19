ЦИК показал первые данные голосования по одномандатным округам

ЦИК: «Единая Россия», КПРФ и «СР» лидируют в голосовании по одномандатным округам

Партия «Единая Россия», согласно предварительным данным голосования по одномандатным округам на выборах в Госдуму, набрала 57,78 процента голосов. Такие данные показал ЦИК, передает РИА Новости.

Таким образом, на данный момент «Единая Россия» лидирует. На втором месте оказалась партия КПРФ с 4,44 процента голосами. Тройку замкнула «Справедливая Россия» (СР), набрав 2,22 процента голосов.

Четвертое место разделили партии «Новые люди» и «Гражданская платформа», у них по 0,44 процента голосов. Результаты остальных партий не приводятся.