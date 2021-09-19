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Памфилова потребовала наказать организаторов нарушений на выборах

Председатель ЦИК Памфилова: организаторы нарушений на выборах в Петербурге будут наказаны
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Элла Памфилова
Элла Памфилова
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова потребовала, чтобы все организаторы нарушений на выборах в Санкт-Петербурге в конце концов понесли наказание. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы это ожидали, именно поэтому. Вы знаете, что на протяжении долгого времени мы пытались оздоровить ситуацию в городе Санкт-Петербург, всю систему», — сказала она. По словам Памфиловой, ЦИК трижды ставил «неуд работе городской избирательной комиссии, почти за два года после безобразных выборов 2019».

«Пытались делать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии», — заявила председатель ЦИК. Она отметила, что к сожалению, комиссия не получила ни поддержки, ни понимания, ни со стороны исполнительной, ни со стороны законодательной власти.

По ее мнению, все эти организаторы «подобного безобразия» должны быть привлечены к ответственности. «Неотвратимость наказания должна в конце концов наступить, чтобы они не позорили замечательный, любимый всеми россиянами город», — заключила она.

Ранее Памфилова заявила, что сайт ЦИК в ходе проходящего в дни голосования подвергся кибератакам беспрецедентного масштаба. Она пояснила, что половина кибератак производится с территории США, четверть — из Германии, 10 процентов — из России и 5 процентов — из Китая.

Выборы завершились в 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в России прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.

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