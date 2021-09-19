В МВД прокомментировали способные повлиять на итоги выборов нарушения

В МВД России не зафиксировали серьезных нарушений, которые способны повлиять на результаты Единого дня голосования. Такой комментарий дал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов ведомства Михаил Давыдов. Его слова приводит «Интерфакс».

«На текущий момент какие-либо значимые проблемы, связанные с выборами, у нас отсутствуют. Также информации о существенных нарушениях, способных повлиять на выборы, у нас не зафиксировано», — уточнил Давыдов.

Материалы по теме В России начались трехдневные выборы. Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне? Выборы-2021. Главное о трехдневном голосовании в России

По его утверждению, с момента начала голосования поступило свыше 750 обращений, связанных с проведением выборов. Кроме того, всего с начала выборной кампании в МВД поступило около 5,8 тысячи обращений. Это, как отметил Давыдов, «в полтора раза меньше, чем на парламентских выборах 2016 года».

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что сайт Центральной избирательной комиссии России в ходе проходящего в эти дни голосования подвергся кибератакам беспрецедентного масштаба. По ее словам, половина кибератак производится с территории США, четверть — из Германии, 10 процентов — из России и 5 процентов — из Китая.