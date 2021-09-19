Матвиенко предрекла смену 20 сенаторов по итогам выборов

Председатель Совфеда Матвиенко: около 20 новых сенаторов появятся в СФ после выборов

Председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко предположила, что около 20 новых сенаторов появится в верхней палате Федерального собрания по итогам региональных выборов, заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это будет свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации», — предрекла новую смену политиков Матвиенко.

По мнению главы Совфеда, состоявшиеся выборы в Госдуму были абсолютно прозрачными, легитимными и открытыми. «Прошедшая кампания доказала дееспособность федерального законодательства о выборах», — подчеркнула Матвиенко.

В 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. Вместе с выборами в Госдуму в 39 регионах выбирали новые составы законодательных собраний, а в девяти регионах также прошли прямые выборы губернаторов. Еще в двух субъектах России руководителей избрали голосованием членов парламента. Голосование проходило в течение трех дней: с 17 по 19 сентября.