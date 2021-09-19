Собянин оценил небывалую активность москвичей на выборах в Госдуму России

Мэр Москвы Сергей Собянин: явка на выборы в Госдуму в Москве составила около 50 процентов

Явка в Москве на выборах в Госдуму России составила около 50 процентов, оценил активность москвичей мэр столицы Сергей Собянин, выступая в штабе «Единой России», пишет РИА Новости.

По его словам, прошедшие выборы в российский парламент являются важным событием, которое определит судьбу страны в ближайшие годы. Собянин считает, что они позволят найти вектор развития государства, поддержать суверенитет. Россияне, по мнению политика, на выборах определили, каким образом будут развиваться экономика и социальная защита.

«В Москве небывалая активность, около 50 процентов избирателей пришли и проголосовали», — сказал он.

Ранее стало известно, что на выборах в Москве проголосовали онлайн более 1,7 миллиона человек. Дистанционное голосование началось в пятницу в 08:00 на портале мэра и правительства столицы.

Согласно предварительным результатам выборов в российский парламент, больше всего голосов набрала партия «Единая Россия».