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В Китае восхитились выборами в российскую Госдуму

Посольство Китая в России высоко оценило выборы в Госдуму
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Фото: Pixabay

Посольство Китая в России заявило, что китайские дипломаты, работавшие наблюдателями на выборах в Госдуму, восхитились ими и дали высокую оценку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китайская сторона считает, что выборы в Госдуму прошли успешно. Все процедуры соответствовали Конституции России, соответствующим законам и нормативным актам, весь процесс был подготовлен тщательно», — отметили в посольстве.

Также в сообщении ведомства отмечается, что организация выборов была профессиональна и последовательна. Так, формы голосования были инновационными, с надежным техническим обеспечением, «полностью отражающие открытость и прозрачность демократии».

Также в дипмиссии Китая заявили, что избиратели проявляли активное участи и продемонстрировали гражданскую свободу России. Китайская сторона не зафиксировала каких-либо нарушений на голосовании.

Ранее глава Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что СМИ Запада развернули пропагандистскую кампанию по дискредитации выборов в России. Кроме того, западные корпорации и НПО активно давили на россиян с целью повлиять на результаты волеизъявления россиян, отметил он.

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