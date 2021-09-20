ЦИК обновил данные о результатах выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала обновленные данные о результатах выборов в Госдуму по итогам обработки 30 процента протоколов, пишет РИА Новости.

Так, партия «Единая Россия» набрала более 45 процентов, КПРФ — 21,88 процента, ЛДПР — 8,37 процента. Партия «Справедливая Россия» получила 7,39 процента голосов избирателей, а «Новые люди» — 6,36 процента.

Ранее сообщалось, что партия «Новые люди» оказалась на втором месте на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Политическая сила набрала 11,22 процента.

В 21:00 по московскому времени во всех регионах России завершились выборы. В рамках Единого дня голосования в стране прошли одни федеральные выборы — граждане страны выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва.