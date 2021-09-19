В российских регионах зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней на выборах

На выборах в Государственную Думу зафиксировано 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми российских регионах. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

«Вот на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам», — подчеркнула она.

Ранее председатель ЦИК подтвердила факты восьми случаев вброса бюллетеней в шести российских регионах. По ее словам, они были зафиксированы в Адыгее, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Кроме того, в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях глав участковых комиссий, где случились факты вброса, освободили от должности.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проводятся с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.

