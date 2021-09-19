Явка на выборах в Госдуму превысила 45 процентов

Глава ЦИК Памфилова: явка на выборах в Госдуму в 18:00 составила 45,15 процента

Общая явка на выборах в Государственную Думу по состоянию на 18:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября, составила 45,15 процента. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Ее слова приводит ТАСС.

Материалы по теме В России начались трехдневные выборы. Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне? Выборы-2021. Главное о трехдневном голосовании в России

Ранее стало известно, что единый день голосования завершился во всех регионах Дальневосточного федерального округа. В 20:00 по местному времени там закрылись избирательные участки.

В частности, голосование завершилось в самых восточных российских регионах, на Камчатке и Чукотке. Избирательные участки в 11:00 по Москве.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.