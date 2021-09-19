На выборах в Госдуму проголосовали более 40 процентов избирателей

Явка на выборах в Государственную Думу превысила 40 процентов. По состоянию на 14:00 по московскому времени проголосовали 40,49 процента избирателей по всей стране, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые приводит РБК.

Ранее сообщалось, что в самых восточных российских регионах, на Камчатке и Чукотке, голосование на выборах депутатов Госдумы завершилось. Избирательные участки были закрыты в 20:00 по местному времени (в 11:00 по Москве). В настоящий момент идет подсчет голосов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.