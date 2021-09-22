В Москве оценили вероятность введения ограничений из-за роста случаев COVID-19. В случае дальнейшего роста заболеваемости есть вероятность возвращения системы QR-кодов в кафе и рестораны и обязательного перевода не менее 30 процентов сотрудников на удаленный формат работы, однако на данный момент таких планов нет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, пока заболеваемость находится в пределах 2-2,5 тысяч случаев за сутки, система здравоохранения справляется и новых ограничений не требуется.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что распространенность «дельта»-штамма COVID-19 в столице достигла 100 процентов. Она добавила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 среди москвичей выросла на 24 процента, а уровень госпитализаций поднялся на 15 процентов.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 19 706 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 7 333 557.