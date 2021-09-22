Власти заявили о росте заболеваемости COVID-19 в Москве

Заммэра Ракова: в Москве несколько дней растет заболеваемость коронавирусом

В Москве несколько дней растет заболеваемость COVID-19. Об этом заявила заммэра столицы по вопросом социального развития Анастасия Ракова, ее слова передает ТАСС.

Ракова уточнила, что за неделю заболеваемость коронавирусом в Москве увеличилась на 24 процента. На 15 процентов выросло количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

По словам заммэра, осенний период также характеризуется подъемом заболеваемости ОРВИ и ростом числа социальных контактов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил рост заражений коронавирусом в столице. По его словам, это связано с приходом осени. Градоначальник пояснил, что увеличение заболеваемости COVID-19 происходит из-за возвращения людей из отпусков и начала учебного года.