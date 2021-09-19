Собянин объяснил рост заражений коронавирусом в Москве

Рост заражений коронавирусом в Москве обусловлен приходом осени. Так нестабильную эпидобстановку в столице объяснил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 может быть связан с возвращением людей из отпусков и началом школьного года. Градоначальник призвал москвичей быть осторожными и соблюдать санитарные требования.

Число заболевших COVID-19 в Москве держится на отметке выше двух тысяч и продолжает расти уже несколько дней. В субботу в столице выявили 2746 случаев. Скончался 51 пациент, при этом в городе от COVID-19 выздоровели 1280 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала эпидемиологическую обстановку в России как стабильную, но напряженную. По ее словам, прирост новых случаев COVID-19 фиксируется в 11 субъектах страны.