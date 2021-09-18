В России впервые с августа выявили более 20 тысяч новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 20 329 новых случаев коронавируса впервые с 22 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 254 754. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 18 сентября.

20 329 случаев COVID-19 выявили в России впервые с 22 августа

Более 20 тысяч случаев коронавируса в России выявлено впервые с августа.

Днем ранее зафискировали 19 905 новых случаев инфицирования.

Больше всего заражений выявили в Москве (2746), Санкт-Петербурге (1791) и Московской области (915). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (12), Чукотском автономном округе (16) и Магаданской области (24).

За сутки скончались 799 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 197 425 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 247, общий — 6 485 264.