Путин призвал вовремя проходить повторную вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24».

«Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться», — сказал глава государства. По его словам, COVID-19 заболели сотрудники его охраны, протокола и пресс-службы.

Ранее Путин сообщил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. С одним из заразившихся президент близко общался целый день. В связи с этим глава государства сообщил о вынужденном уходе на самоизоляцию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что случаи заражения COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина не подвергают сомнению эффективность препарата от коронавируса «Спутник V». По его словам, «даже тот, кто вакцинирован, может стать инфицированным». Он отметил, что российская вакцина с достаточно высоким процентом защиты предохраняет от реанимации и смерти. Однако, по его словам, вирус можно «поймать» и переболеть в легкой форме.

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