В Москве за сутки выявили 2746 случаев коронавируса

В Москве за последние сутки выявили 2746 случаев коронавируса. Таким образом, число заболевших в столице держится на отметке выше двух тысяч и продолжает расти третьи сутки подряд. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

За сутки в Москве были госпитализированы 627 человек, на искусственной вентиляции легких в больницах находятся 268 граждан. Скончался 51 пациент, при этом в городе от COVID-19 выздоровели 1280 человек.

В столице ранее двое суток подряд фиксировали около 2,5 тысячи новых случаев COVID-19. В частности, 16 сентября сообщалось о выявлении 2479 инфицированных, а 17 сентября сообщалось, что за последние 24 часа зарегистрировали 2537 случаев коронавируса — на тот момент это стало максимумом с 8 августа.

В России за последние сутки выявили 20 329 новых случаев коронавируса впервые с 22 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 254 754.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной, но при этом напряженной. Она рассказала, что прирост новых случаев COVID-19 наблюдается в 11 субъектах страны.