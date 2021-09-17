В Москве за сутки выявили 2537 случаев коронавируса

В Москве за последние сутки выявили 2537 случаев коронавируса — это максимум с 8 августа. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram.

В то же время за минувшие 24 часа зафиксировано 42 летальных исхода.

В Санкт-Петербурге выявили 1738 заразившихся коронавирусом — это максимум с 14 августа.

В России за последние сутки выявили 19 905 новых случаев коронавируса впервые с 22 августа. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 234 425.

Ранее иммунолог Полевщиков заявил, что антитела к коронавирусу могут быть нужны для восстановления клеток тканей после перенесенной болезни. По его мнению, у пожилых россиян с возрастом иммунитет ослабевает и процессы регенерации тканей ухудшаются. Из-за этого у такой группы людей антитела вырабатываются менее интенсивно, чем у молодого населения.