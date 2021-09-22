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В России выявили 19 706 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 19 706 новых случаев коронавируса
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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России за последние сутки выявили 19 706 новых случаев коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 7 333 557. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в стране зафиксировали 19 179 случаев коронавируса.

19 706
случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявлено в Москве (1991), Санкт-Петербурге (1521) и Московской области (986). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (16), Магаданской области (15) и Ненецком автономном округе (12).

За сутки зарегистрировано 817 летальных исходов, всего с начала пандемии зафиксировано 200 625 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 16 102, общий — 6 542 213.

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